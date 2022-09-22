التعليم تنعى زوجة الدكتور طارق شوقى وزير التعليم السابق

كتب محمود طه حسين

نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باسمها واسم جميع العاملين بالوزارة، ببالغ الأسى والحزن السيدة زينب المرشدي حرم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق، وفاة زوجته، حيث كتب الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: "البقاء والدوام لله".

وتوفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي الغالية السيدة زينب المرشدي وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة في التجمع الأول باذن الله، ولا نقول الا مايرضي ربنا إنا لله وإنا اليه راجعون.