"التنمية الحضارية": إعلان مواعيد القرعة وتسليم الوحدات بمثلث ماسبيرو السبت

كتب أحمد عرفة

أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، أنه لا بوجد تأخير على الاطلاق في تسليم وحدات مثلث ماسبيرو للأهالى.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن هناك إعلان سيتم نشره يوم السبت المقبل لمواعيد القرعة ومواعيد الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتسليم المواطنين لوحداتهم السكنية في مثلث ماسبيرو.

وتابع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، أن الأهالى تسلموا أوراقهم، وخلال 15 يوم سيكون عليهم استكمال تلك الأوراق، وفى 15 أكتوبر المقبل سيتم اجراء القرعة لتحديد أين شقتك وليس تحديد من يستحق أو لا يستحق ، حيث تم الانتهاء من 98 % من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو.

وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، أن الإعلان المعادى يبث الشائعات ، ومن قبل زعموا أن المشروع سيكون لدولة عربية وهذا أمر غير صحيح بل المشروع للمصريين.