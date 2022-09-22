9 معلومات عن سيارات الشهر العقارى المتنقلة.. إنفوجراف

كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

تسلمت قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق التابع لوزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 43 مركز تكنولوجي المتنقل "سيارات الشهر العقارى المتنقلة" وذلك في ضوء حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها.

ويرصد اليوم السابع أبرز 10 معلومات عن سيارات التوثيق المتنقلة التابعة للشهر العقارى، فيما اختصاصاتها وكيفية طلبها ورسوم انتقالها.

1- تم إطلاق أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية في 18 نوفمبر 2021

2- تقدم خدمات خدمات التوثيق المختلفة من الاستعلات وتحرير التوكيلات والاقرارات

3- مجهزة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن

4- تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبى الخدمة بصورة حضارية

5- تستخدم في دعم فروع التوثيق التى تشهد ازدحاماً جماهيراً للحد من حالات التكدس

6- يتم الدفع بها للمناطق النائية التى لا توجد بها مكاتب شهر عقارى وتوثيق

7- يمكن احضارها الى المنزل او المكتب لانهاء توثيق محرر عبر الخط الساخن 15999 أو 01555559875

8- تصل تكلفة انتقال إلى المنزل او المكتب مبلغ 500 جنيه

9- تتميز بسرعة انهاء المعاملة في اقل من 7 دقائق