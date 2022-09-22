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نسبة الشفاء من فيروس سى تتجاوز 98% فى مراكز الصحة والعلاج مجانا

الخميس، 22 سبتمبر 2022 04:08 م
نسبة الشفاء من فيروس سى تتجاوز 98% فى مراكز الصحة والعلاج مجانا وزارة الصحة
كتب محمد الأحمدى

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تقدمت مصر بشكل رسمى لمنظمة الصحة العالمية بإعلانها خالية من فيروس سى بعد أن كانت نسبة المصابين تقدر فى مصر بحوالى 14%، كما حققت الدولة المصرية تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بإنتاج أدوية علاج فيروس سى الأمر الذى نتج عنه انخفاض تكلفة العلاج من 64 ألف دولار لكل مريض عام 2013 إلى 100 دولار حاليًا، وساعد ذلك فى توفير أكثر من 2.5 مليار دولار فى عملية استيراد الأدوية، بحسب وزارة التخطيط.
 
وذكر تقرير لوزارة التخطيط، أن الدولة خصصت حوالى 572 مليار جنيه من الموازنة العامة للإنفاق الحكومى على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022) وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التى سبقتها (06/2007- 13/2014) وارتفع الإنفاق الحكومى السنوى المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 109 مليارات جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252 %.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن نسبة الشفاء من فيروس سى فى مراكز العلاج التابعة للوزارة بلغت 98.6%، مشيرة إلى أن العلاجات تصرف للمريض مجانا.

فيروس سى

وزارة الصحة

وزاره الصحه

100 مليون صحة

اليوم السابع بلس

نسبة الشفاء من فيروس سى



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