اليوم السابع
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الصحة: تكثيف الرقابة على الفنادق والمطاعم والمنشآت الغذائية

الخميس، 22 سبتمبر 2022 04:00 م
الصحة: تكثيف الرقابة على الفنادق والمطاعم والمنشآت الغذائية وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرف على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، بوزارة الصحة  تكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشأت الغذائية المختلفة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وناشدت العاملين فى مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كل المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وطالبت المواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.

وأكدت أن الحملات التى تنفذها الوزارة لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

وكانت وزارة الصحة والسكان،أعلنت  ضبط 196 طن، و405 كيلوجرام من الأغذية المتنوعة، و8013 لتر عصائر ومشروبات مجهولة المصدر، وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت أن الحملات قامت بالمرور على 6634 منشأة غذائية، وتم سحب 12817 عينة من المواد الغذائية لفحصها بمعامل وزارة الصحة، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.


الصحة

الاغذية

الحملات التفتيشية

المطاعم



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