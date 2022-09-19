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أخبار 24 ساعة.. تقسيط مصروفات المدارس الرسمية للغات على 3 أقساط

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. تقسيط مصروفات المدارس الرسمية للغات على 3 أقساط الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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التربية والتعليم

تقسيط مصروفات المدارس الرسمية للغات

تقسيط مصروفات المدارس الرسمية

تقسيط مصروفات مدارس اللغات

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