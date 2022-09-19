أخبار 24 ساعة.. تقسيط مصروفات المدارس الرسمية للغات على 3 أقساط

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التنمية المحلية: حرق 20 % من المخلفات فى أفران متخصصة وتحويلها لطاقة
التعليم تقرر تقسيط مصروفات المدارس الرسمية للغات على 3 أقساط
وزير الصحة: حوافز مالية للأم التي تضع طفلها بولادة طبيعية
وزير الصحة: 2.7 مليون منتفع من الخدمات الطبية للتأمين الصحي في وسط الصعيد
مستشار الرئيس للشئون الصحية: وفيات كورونا في مصر انخفضت إلى صفر
الأرصاد الجوية: نستعد للشتاء.. والتغير المناخي تسبب فى نوبات طقس جامحة
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