الإسكان: دعم الوحدة السكنية يصل إلى 60 % والاستلام فورى

كتب رامى محيى الدين

كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل حجز الوحدات السكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى سكن لكل المصريين 3 للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، مؤكدا أنه سيكون هناك دعما مباشرا وغير مباشر يصل إلى 60% فى سعر الوحدة.

أردف عمرو خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الطرح الجديد يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفورى، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهرا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد تتراوح ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

بيّن عمرو خطاب أن نظام التقسيط فى حجز شقق سكن لكل المصريين 3، يتوقف على الحالة الاجتماعية للمواطن.

لفت المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أن أسعار الوحدات ستزيد من 10 إلى 15% عن الإعلان السابق، نتيجة زيادة مواد البناء، وسيكون هناك دعم مباشر وغير مباشر يصل إلى 60% فى سعر الوحدة.

وأوضح عمرو خطاب، أن أبرز الشروط هى ألا تكون الأسرة تقدمت فى الماضى للحصول على وحدة سكنية من نفس النوع وألا يقل السن للمتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما، فضلا عن الشروط الأخرى التى جاءت فى الإعلانات السابقة.

وألمح المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن الإعلان يغطى 22 محافظة، بداية من الإسكندرية حتى الصعيد، مؤكدا أن جميع الوحدات كاملة التشطيب.

أكد عمرو خطاب، أن ردود الأفعال إيجابية حتى الآن رغم عدم طرح كراسة الشروط، والكثير من المواطنين يبحثون عن كيفية الحجز والتقديم، مشيرا إلى أنه سيكون هناك وحدات السكنية فى معظم محافظات الجمهورية.

اختتم المتحدث باسم وزارة الإسكان، بالإشارة إلى أن الوحدات السكنية ستكون فى داخل المحافظات وليست فى أماكن متطرفة أو بعيدة.