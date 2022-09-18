وزير الصحة: حوافز مالية للأم التي تضع طفلها بولادة طبيعية

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن بعض الأطباء والأسر يفضلون إجراء المرأة عملية قيصرية.

وأضاف وزير الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم تقديم حوافز مالية للمرأة في الولادة الطبيعية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وجود خطورة على الأم والجنين في حالة الولادة القيصرية، لكن رغبة الأم تحترم، لافتا إلى أن مصر أصبحت الأولى عالميا في حالات الولادة القيصرية.

أردف وزير الصحة والسكان، أن الدولة تعمل على توعية المواطنين بخطورة علميات الولادة القيصرية، لحماية صحة المرأة وصحة أبنائها، موضحا أن العلمية القيصرية تؤثر على نمو الجنين.