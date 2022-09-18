التنمية المحلية: حرق 20 % من المخلفات فى أفران متخصصة وتحويلها لطاقة

الأمير نصرى

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إننا نعمل على التقليل من الانبعاثات الحرارية واستخدام وقود بديل للطاقة ليحل محل الفحم فى الأفران، بحرق 20 % من المخلفات فى أفران متخصصة ويتم تحويلها إلى طاقة.

وأكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على التخفيف من آثار التغير المناخى ولذا تم تخصيص 40 مليار جنيه ضمن استثمارات تحسين البيئة، بالإضافة الاستراتيجية 2030 والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والتى تعد موردا مهما للاقتصاد الدوار.

وأضاف الدكتور خالد قاسم خلال اتصال هاتفى ببرنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية، إننا نعمل على التحسين من فرص الدخل للمناطق الحضارية، كما قمنا بتدشين مبادرة المنظومة الجديدة للنظافة والمتمثلة فى برامج البنية التحتية النظيفة برفع التراكمات التاريخية، حيث تم رفع 81 مليون طن، كما استخدمنا المحطات الوسيطة التى ترفع القمامة من الأحياء، وهى 79 محطة متحركة، و 29 محطة ثابته تم تسليم 13 محطة.