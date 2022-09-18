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الأرصاد الجوية: نستعد للشتاء.. والتغير المناخي تسبب فى نوبات طقس جامحة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 07:31 م
الأرصاد الجوية: نستعد للشتاء.. والتغير المناخي تسبب فى نوبات طقس جامحة الطقس
كتب الأمير نصرى

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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى فى الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه متوقع بدء فصل الخريف 23 سبتمبر الجمعة المقبل، وسيستمر على مدار 3 أشهر، وبعدها يبدأ فصل الشتاء 21 ديسمبر.
 
وأضافت الدكتورة منار غانم خلال اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز": نبدأ فى فصل الخريف فى التعرف على الظواهر الجوية المختلفة، وبدايتها سقوط الأمطار على المناطق الساحلية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وتبدأ فرص سقوط الأمطار تزيد فى النصف الثانى من فصل الخريف ويستمر موسم الأمطار حتى فصل الشتاء.
 
وأشارت إلى انه فى ظل التغيرات المناخية بدأنا نتأثر بعنف الظواهر الجوية، ورأينا نوبات طقس جامحة، مؤكدة أننا نستعد من الآن فى استقبال فصلى الخريف والشتاء.
 
وعن التوقعات المناخية المحتملة لفصل الشتاء المقبل قالت : نجد سقوط أمطار فى النصف الثانى من موسم الخريف، وفى ظل التغيرات المناخية التنبوء بالأحوال الجوية بعيدة المدى صعبة جدا، فتأثير التغيرات المناخية يختلف من بلد لبلد، ويحدث تغيير فى منظومة التوزيعات الضغطية نتيجة إرتفاع درجات الحرارة، فمن الوارد أن تحدث نوبات طقس جامحة تنتج عنها تساقط أمطار غزيرة.
 
 

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