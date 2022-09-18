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الصحة: خدمة تنظيم الأسرة المقدمة تتضمن جودة وعناية أفضل من القطاع الخاص

الأحد، 18 سبتمبر 2022 07:20 م
الصحة: خدمة تنظيم الأسرة المقدمة تتضمن جودة وعناية أفضل من القطاع الخاص سعاد عبد المجيد
كتب أحمد عرفة

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قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم قطاع السكان بوزارة الصحة، إن خدمة تنظيم الأسرة التي تقدمها الوزارة تتضمن جودة وعناية أفضل من القطاع الخاص.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم قطاع السكان بوزارة الصحة، خلال برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن الخدمات أو التطعيم الذى يحصله عليه الطفل أو المرأة مضمونة وأفضل نوع في العالم ومجانية.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم قطاع السكان بوزارة الصحة، أن المرأة في الوحدة الصحية تحصل على أفضل وسيلة لمنع الحمل، بجانب أنها تأخذ معها لاستشارة وهذا الأمر لا تراه المرأة في القطاع الخاص، وبدأنا ندرب أطباء القطاع الخاص.

وتابعت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم قطاع السكان بوزارة الصحة، أنه هناك لائحة من المعايير تتبعها منظمة الصحة العالمية أنه ليس كل وسيلة تنظيم أسرة تناسب كل السيدات، فالوسيلة التي تحصل عليها المرأة تختلف عن الأخرى.

 


وزاره الصحه

سعاد عبد المجيد

تنظيم الاسره

مصر

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