اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 09:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مستشار الرئيس للشئون الصحية: وفيات كورونا في مصر انخفضت إلى صفر

الأحد، 18 سبتمبر 2022 07:45 م
مستشار الرئيس للشئون الصحية: وفيات كورونا في مصر انخفضت إلى صفر محمد عوض تاج الدين
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن وفيات فيروس كورونا وصلت إلى صفر، والوضع أصبح مطمئنا للغاية، والإصابات أصبحت قليلة للغاية، موضحا أن الموجة الأخيرة من كورونا فى مصر كانت ضعيفة للغاية والفيروس أصبح ضعيفا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، خلال برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه مع دخول موسم الشتاء وموسم المدارس والجامعات يصبح مقاومة الجهاز التفسى وتأقلمه مع التغيرات الجوية ليس سريعا، وبالتالى تزداد حالات الانفلونزا والسعال والعطس.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أن الحل فى الفئات الأكثر عرضة للإصابات أن تحصل على التطعيم الموسمى للأنفلونزا لأنهم أكثر فئة تحتاج لهذا التطعيم وهو يشبه تطعيم كورونا لا يعطى مناعة كاملة، كما أن الوقاية تغنى عن العلاج عدم التعرض لتيارات الهواء وعدم التعرض للأتربة والتباعد الاجتماعى.

 


محمد عوض تاج الدين

كورونا

إصابات

وفيات

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة