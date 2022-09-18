وزير الصحة: 2.7 مليون منتفع من الخدمات الطبية للتأمين الصحي في وسط الصعيد

كتب وليد عبد السلام

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية بمستشفى مبرة أسيوط للتأمين الصحي.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل في المنظومة الصحية، والخدمات المقدمة للمرضى، والوقوف على أي تحديات قد تواجه منظومة العمل في المنشآت الطبية.

استمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، حول الخدمات الطبية التأمينية المقدمة بفرع الهيئة في وسط الصعيد، من خلال مستشفى المبرة، و4 مراكز تخصصية، و23 مكتب خدمة العملاء، حيث يبلغ عدد المنتفعين بالمحافظة 2.7 مليون نسمة بنسبة تغطية تأمينية 56% من إجمالي سكان محافظة أسيوط.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد معدلات الإنجاز الجارية بمشروعات تطوير المستشفى، والتي تشمل رفع كفاءة مختلف الأقسام، بتكلفة تقدر بـ 92.7 مليون جنيه، مشددًا على الانتهاء من جميع أعمال التطوير وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد المبنى الرئيسي للمستشفى والمبان الملحقة، حيث يعمل المستشفى بطاقة 155 سريرًا، و14 حضانة، و17 ماكينة غسيل كلوي، و18 سرير رعاية مركزة، و17 سريرًا، بقسم الاستقبال.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على مؤشرات الآداء بالمستشفى ونسب الإشغال على مدار الـ 6 أشهر الماضية، بالأقسام الداخلي، والعناية المركزة، والمبتسرين، والاستقبال، مشيرًا إلى أن المستشفى أجرى خلال تلك الفترة 4 آلاف و798 عملية جراحية بمختلف التخصصات.

رافق الوزير خلال زيارته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط.