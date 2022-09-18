اليوم السابع
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وزير الصحة: نرصد سلبيات المستشفيات من خلال فرق تفتيش مفاجئة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 10:25 م
وزير الصحة: نرصد سلبيات المستشفيات من خلال فرق تفتيش مفاجئة وزير الصحة
كتب محمد شعلان

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن محافظة أسيوط بها الكثير من المستشفيات الحكومية، ويوجد بها 1500 سرير في المستشفيات العامة، و5 آلاف سرير في مستشفيات الجامعات، مشيرا إلى أنهم يرصدون السلبيات من خلال فرق تفتيش مفاجئة للمستشفيات والمشروعات الصحية.
 
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنهم حينما يتأكدون من وجود فساد أو تقصير متعمد في أي من قطاعات وزارة الصحة لا يتهاونون في اتخاذ إجراءات قاسية.
 
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أنه خلال تفقد مستشفيات أسيوط، وجد سلبيات متعلقة بتأخر تنفيذ إنشاءات، ولكن أيضا وجدت إيجابيات كثيرة، موضحا أن مستشفى منفلوط بدأت تنفيذه من شهر 11 عام 2017 وحتى الآن لم تنته بدعوى تأثير جائحة كورونا.
 

وزير الصحة

مستشفيات وزارة الصحة

حديث القاهرة

خالد عبد الغفار



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