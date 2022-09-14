حصاد الوزارات.. "المترو": مد ساعات العمل بمكاتب الاشتراكات بدءا من 1 أكتوبر

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم توضح حقيقة عرض صور لمحمود الخطيب ومحمد صلاح بكتاب الدراسات
"التموين": استمرار معارض أهلا مدارس لنهاية سبتمبر
"المترو": مد ساعات العمل بمكاتب الاشتراكات من 1 أكتوبر المقبل
الحكومة: توسع إقامة مدارس بالوجه القبلى لتضييق الفجوة الجغرافية بمعدلات القيد
وزير الصحة: توفير 1.5 مليون اختبار "rapid test" للكشف عن كورونا خلال cop27
وزير الصحة: الوضع الوبائى لجدرى القرود فى مصر "آمن" بشكل كبير
"النقل" تعلن الانتهاء من أعمال توسعة المرحلة الأولى للطريق الدائرى.. صور
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة