اليوم السابع
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الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 05:24 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. "المترو": مد ساعات العمل بمكاتب الاشتراكات بدءا من 1 أكتوبر

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. "المترو": مد ساعات العمل بمكاتب الاشتراكات بدءا من 1 أكتوبر مد ساعات العمل بمكاتب الاشتراكات للمترو
كتبت منال العيسوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التعليم توضح حقيقة عرض صور لمحمود الخطيب ومحمد صلاح بكتاب الدراسات

"التموين": استمرار معارض أهلا مدارس لنهاية سبتمبر

"المترو": مد ساعات العمل بمكاتب الاشتراكات من 1 أكتوبر المقبل

الحكومة: توسع إقامة مدارس بالوجه القبلى لتضييق الفجوة الجغرافية بمعدلات القيد

وزير الصحة: توفير 1.5 مليون اختبار "rapid test" للكشف عن كورونا خلال cop27

"النقل" تعلن الانتهاء من أعمال توسعة المرحلة الأولى للطريق الدائرى.. صور

 
 
 

التعليم

اشتراكات المترو

التامين الصحى

غرامات

الاسر الاكثر احتياجا

الصحة

النقل

حياة كريمة



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