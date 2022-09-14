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وزير الصحة: توفير 1.5 مليون اختبار "rapid test" للكشف عن كورونا خلال cop27

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 01:06 م
وزير الصحة: توفير 1.5 مليون اختبار "rapid test" للكشف عن كورونا خلال cop27 اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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قدَّم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة عرضًا ملخصًا لأهم ملامح خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ (COP27)، الذي من المُقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر المُقبل بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن توفير عيادات ثابتة ومتنقلة بالحجر الصحي بالمطارات، وبداخل الفنادق المُخصصة لإقامة الوفود، والقاعات الرئيسية للمؤتمر، بالإضافة إلى توفير سيارات إسعاف مُجهزة بالرعايات المُركزة.
 
كما أوضح الوزير أنه سيتم أيضًا رفع درجة الاستعداد بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وأكَّد جاهزيتها للتعامُل الفوري مع أي حالات مرضية، كما تم توفير وحدة قسطرة قلبية داخلها، إضافة إلى رفع درجة الاستعداد بمستشفيات محافظة جنوب سيناء، وإقامة مستشفى مُصغر، فضلًا عن توفير مليون ونصف مليون اختبار التشخيص السريع للكشف عن فيروس كورونا "rapid test".

وزير الصحة

تغير المناخ

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