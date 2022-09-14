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"النقل" تعلن الانتهاء من أعمال توسعة المرحلة الأولى للطريق الدائرى.. صور

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 03:00 ص
"النقل" تعلن الانتهاء من أعمال توسعة المرحلة الأولى للطريق الدائرى.. صور أعمال التطوير بالطريق الدائرى
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى، من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري، فى المسافة من تقاطع الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعى حتى تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم.
 
وينشر اليوم السابع صور لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائرى، وتشمل أعمال التطوير توسعة الطريق وتطوير البنية التحتية، وإنشاء طريق خدمة أسفل الدائرى ومواقف للميكروباص وأماكن انتظار للسيارات وكذلك دعم الطريق بمنظومة انارة حديثة وأنظمة مراقبة.
 
وتم الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى بطول 76 كم من إجمالي 110 كم، حيث تساهم أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة، في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.
 
أعمال تطوير المرحلة الثانية بالطريق الدائرى
أعمال تطوير المرحلة الثانية بالطريق الدائرى

أعمال تطوير الطريق الدائرى
أعمال تطوير الطريق الدائرى

أعمال التطوير بالطريق الدائرى
أعمال التطوير بالطريق الدائرى

أعمال تطوير
أعمال تطوير

 


الطريق الدائري

الدائري

توسعة الدائري

طريق الخدمة

الميكروباص

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