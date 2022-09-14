التعليم توضح حقيقة عرض صور لمحمود الخطيب ومحمد صلاح بكتاب الدراسات

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بخصوص ما ورد بشأن عرض صور لبعض الشخصيات مثل محمود الخطيب ومحمد صلاح وغيرهم والسؤال عن السلالة التى ينتمى لها كل منهم، نوضح أن الصور المعروضة محل السؤال هى صورة من أحد الكتب الخارجية، وليست من كتاب المدرسة لأن كتاب المدرسة يعرض أنواع السلالات فقط بشكل عام دون عرض أمثلة لشخصيات بعينها، وذلك فى الدرس الأول بالوحدة الثانية بعنوان السلالات البشرية فى العالم.

كان أولياء أمور تداولوا على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورة من كتاب مادة الدراسات الاجتماعية لـطلاب الشهادة الإعدادية، حيث جاءت صورة الكابتن محمود الخطيب، ضمن عدة صور لشخصيات مختلفة بأحد الأسئلة الموجودة بالكتاب، حيث ورد سؤال حول السلالات البشرية.