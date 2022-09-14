اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 03:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم توضح حقيقة عرض صور لمحمود الخطيب ومحمد صلاح بكتاب الدراسات

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 03:20 م
التعليم توضح حقيقة عرض صور لمحمود الخطيب ومحمد صلاح بكتاب الدراسات التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بخصوص ما ورد بشأن عرض صور لبعض الشخصيات مثل محمود الخطيب ومحمد صلاح وغيرهم والسؤال عن السلالة التى ينتمى لها كل منهم، نوضح أن الصور المعروضة محل السؤال هى صورة من أحد الكتب الخارجية، وليست من كتاب المدرسة لأن كتاب المدرسة يعرض أنواع السلالات فقط بشكل عام دون عرض أمثلة لشخصيات بعينها، وذلك فى الدرس الأول بالوحدة الثانية بعنوان السلالات البشرية فى العالم.

كان أولياء أمور تداولوا على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورة من كتاب مادة الدراسات الاجتماعية لـطلاب الشهادة الإعدادية، حيث جاءت صورة الكابتن محمود الخطيب، ضمن عدة صور لشخصيات مختلفة بأحد الأسئلة الموجودة بالكتاب، حيث ورد سؤال حول السلالات البشرية.


التربية والتعليم

السلالات البشرية

كتاب الدراسات

اخبار التعليم

الخطيب



الموضوعات المتعلقة

وزارة التربية والتعليم تفتتح مدارس مصر المتميزة فى السويس.. تقدم تعليما جاذبا للطالب وتدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى.. الوزارة: المدارس تعمل بالطاقة الشمسية.. و8 مدارس تدخل الخدمة العام الجارى

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 04:00 م

وزير التربية والتعليم يصل السويس لافتتاح عدد من المشروعات التعليمية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:21 م

المصروفات الدراسية للعام الجديد.. تخفيض 50% للعاملين بالتربية والتعليم

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 04:50 م

محافظ أسيوط يعتمد قرار نقل 71 من وإلى مديرية التربية والتعليم لتكافؤ الفرص

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:46 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة