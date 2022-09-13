حصاد الوزارات..تطبيق اليوم الرياضى على جزء من المدارس بالعام الجديد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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