اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 06:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حصاد الوزارات..تطبيق اليوم الرياضى على جزء من المدارس بالعام الجديد

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات..تطبيق اليوم الرياضى على جزء من المدارس بالعام الجديد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى
إعداد منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
الإجازات الرسمية بالعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها
 
التأمين الصحى الشامل: نعمل على إزالة الشكاوى الواردة من المنظومة أولا بأول
 
‫"الرى" تتوقع عدم سقوط أمطار حتى الخميس
 
المصل واللقاح يكشف حقائق هامة حول مرض جدرى القرود.. اعرف التفاصيل
 

السكك الحديدية: تطبيقات وهمية تزعم حجز تذاكر القطارات للنصب على الركاب

الصحة: ضبط وإعدام 241 طن أغذية و13 ألف لتر عصائر ومشروبات فاسدة

 
التعليم: تطبيق اليوم الرياضى على جزء من المدارس بالعام الدراسى الجديد
 
وزير التعليم: وضع درجات تشجيع للنشاط الرياضى والثقافى لطلاب المدارس
 
 
 
 
 
 

اخبار مصر

اخبار مصرية

قمة المناخ

الرئيس

الصحة

التعليم

الدراسة

بدء العام الدراسى



الموضوعات المتعلقة

الإجازات الرسمية بالعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:43 م

الرئيس السيسى يصل قطر للقاء الأمير تميم بن حمد

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:18 م

رئيس الوزراء يتابع ترتيبات استضافة مصر لاجتماعات "وزراء الإعلام العرب".. صور

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 02:14 م

الأرصاد: الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:13 م

التأمين الصحى الشامل: نعمل على إزالة الشكاوى الواردة من المنظومة أولا بأول

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:10 م

‫"الرى" تتوقع عدم سقوط أمطار حتى الخميس

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:05 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة