محطات مياه ومدارس جديدة.. اعرف إنجازات "حياة كريمة" فى الجيزة (صور)

تواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذ مشروعاتها التنموية بمختلف قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية فى 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، استهدفت خلالها الارتقاء بحياة المواطنين والتحسين من الخدمات المقدمة إليهم، بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

"اليوم السابع" يوضح بالأرقام في السطور التالية إنجازات ومعدلات تنفيذ مشاريع "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة:

-تنفيذ 176 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بنسب إنجاز تتراوح ما بين 60 و 100%.

-تنفيذ 80 مشروعا في قطاع التعليم، تشمل إنشاء مدارس جديدة أو إحلال وتجديد أو توسعات لمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية.

-تنفيذ 36 مشروعا في قطاع الصحة لرفع كفاءة المستشفيات وإنشاء مراكز ووحدات صحية على أعلى مستوى لتقديم الرعاية الصحية اللائقه للمواطنين.

-تنفيذ 43 مشروعا بقطاع الرياضة ومراكز الشباب.

-تنفيذ 22 مشروعا لمجمعات حكومية خدمية وزراعية للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات.

-إنشاء 8 مشروعات فى قطاع الإسكان بقرى منشأة سليمان وبنى صالح والكريمات ومسجد موسى وكفر الواصلين، وبقرى عرب العيايدة وغمازة الصغرى.

-تنفيذ 3 مشروعات كبرى لتبطين وتأهيل الترع ومخرات السيول.