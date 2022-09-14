التأمين الصحى الشامل: الدولة تتحمل العبء المالى عن الأسر الأكثر احتياجًا

أكد حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل إن الخزانة العامة للدولة تتحمل العبء المالي للمرض، بمخاطره وما يترتب عليه من آثار نفسية، عن الأسر الأكثر احتياجًا في التأمين الصحي الشامل، بما يساعد في الحد من معدلات الفقر.

وقال حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل: تغطي المنظومة الجديدة أكثر من 3 آلاف خدمة صحية متنوعة، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية سواء بالقطاعين العام والخاص والمستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ونستهدف توفير 100% من الخدمات الطبية باكتمال تطبيق المنظومة بجميع المحافظات، لافتًا إلى أنه يحق للمنتفعين حرية اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية بالجهات المعتمدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

أضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحرص على الاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين الواردة إليها عبر منصة «الشكاوى الموحدة» بمجلس الوزراء، على النحو الذي يُسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، حيث تلقينا نحو 499 شكوى، خلال الفترة الماضية