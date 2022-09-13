اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:58 م
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القوى العاملة: تدريب فتيات على مهنة صناعة السجاد و"الكليم" بالوادى الجديد

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:39 م
القوى العاملة: تدريب فتيات على مهنة صناعة السجاد و"الكليم" بالوادى الجديد تدريب فتيات على مهنة صناعة السجاد بالوادى الجديد
كتبت آية دعبس

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد ، بشأن تنفيذ الدورة التدريبية على مهنة صناعة السجاد و"الكليم" اليدوي لعدد 13 متدربة بمركز تدريب مهنى الفرافرة.
 
وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد ،في تصريحات اليوم الثلاثاء ان الدورات التدريبية تأتي فى إطار اعتماد الوزارة خطة التدريب المهنى على مستوى المحافظات ، وفقاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب المرأة وتمكينها اقتصادياً.
 
وقال مدير المديرية ان الدورة التدريبية تتم على أيدي مدربين متخصصين فى المهن التى يتم التدريب عليها تم اختبارهم في الوزارة ، ووفق برامج تدريبية مستحدثة تتفق مع متغيرات سوق العمل المحلية .
 
جانب من تدريب الفتيات
جانب من تدريب الفتيات

 

تدريب فتيات على مهنة صناعة السجاد
تدريب فتيات على مهنة صناعة السجاد

 

تدريب الفتيات على صناعة السجاد بالوادي الجديد
تدريب الفتيات على صناعة السجاد بالوادي الجديد

 

تدريب الفتيات على صناعة السجاد
تدريب الفتيات على صناعة السجاد

 


القوى العاملة

القوى العاملة بالوادى الجديد

تدريبات القوى العاملة

سوق العمل



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