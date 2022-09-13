"التعليم" توجه بدمج العنف الجنسى والتحرش بالمناهج

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، بدمج «مفاهيم التربية الجنسية والتحرش الجنسي والعنف الجسدي» ، ضمن مناهج التعليم الأساسي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم: تنفيذ برامج توعوية وبوسترات وكتيبات و تنفيذ برامج توعوية بمدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية (عام - فني) بمشاركة «الزائرة الصحية - الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي ومعلم التربية الدينية».

ولفتت إلى توفير بوسترات وكتيبات للتوعية بمخاطر الانحرافات السلوكية غير السوية ونشرها في أماكن تجمع الأطفال والمراهقين «أندية - مدارس جامعات - صالات ألعاب - دور رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية»