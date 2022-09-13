اليوم السابع
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"التعليم" توجه بدمج العنف الجنسى والتحرش بالمناهج

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:16 م
"التعليم" توجه بدمج العنف الجنسى والتحرش بالمناهج وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، بدمج «مفاهيم التربية الجنسية والتحرش الجنسي والعنف الجسدي» ، ضمن مناهج التعليم الأساسي. 
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم: تنفيذ برامج توعوية وبوسترات وكتيبات و تنفيذ برامج توعوية بمدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية (عام - فني) بمشاركة «الزائرة الصحية - الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي ومعلم التربية الدينية». 
 
ولفتت إلى توفير بوسترات وكتيبات للتوعية بمخاطر الانحرافات السلوكية غير السوية ونشرها في أماكن تجمع الأطفال والمراهقين «أندية - مدارس جامعات - صالات ألعاب - دور رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية»
 
 
 

التربية والتعليم

المفاهيم الجنسية

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