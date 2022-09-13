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الهجرة تعلن موعد امتحانات الدفعة الثالثة للطلاب العائدين من أوكرانيا

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 09:22 ص
الهجرة تعلن موعد امتحانات الدفعة الثالثة للطلاب العائدين من أوكرانيا وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب

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في إطار التنسيق المُستمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، تعلن وزارة الهجرة، وبعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي، بأن المجلس الأعلى للجامعات قد حدد موعد اختيارات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من دولة أوكرانيا، للمرة الثالثة، والبالغ عددهم 154 طالبا، على أن تكون كالتالي: 
 
كلية الهندسة جامعة عين شمس 20/9/2022
كلية طب الأسنان جامعة عين شمس 20/9/2022
كلية الطب جامعة القاهرة 21/9/2022
كلية الصيدلة جامعة القاهرة 21/9/2022
 
يأتي ذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمُر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة).
 
ويجب على الطالب إحضار اثبات الشخصية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول)، وكذلك سداد مُقابل الامتحانات للكلية التي يؤدي الامتحان بها في ذات يوم الامتحان، بقيمة 2000 جنيه (ألفين جنيه).
 
 
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المُقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24/2/2022 في كافة التخصصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر عن عام دراسي كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمُقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.
 

الهجره

وزاره الهجره

أوكرانيا

الطلاب المصريين فى أوكرانيا

التعليم العالي

الطلاب العائدين من أوكرانيا



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