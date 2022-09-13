"النقل" تتفاوض مع شركة وطنية لإدارة وتشغيل قطارات عربات النوم

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماعا مع فرانسوا كورنيه سفير بلجيكا بالقاهرة، ووفد تحالف شركات حسن علام القابضة ومينا ريل وفيكتراس وترانسرب البلجيكية، وذلك بحضور رئيس وقيادات هيئه السكك الحديدية ووزارة النقل.

واشتمل العقد على رفع كفاءة خط الانتاج الحالي بورشة العباسية لتحويله لخط انتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمان جودة المنتج وللوصول إلى إنتاج 300 مفتاح سنوياً، بالإضافة إلى إنشاء خط جديد حديث مزود بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية، بالإضافة إلى التدرج خلال عمليات التصنيع في استخدام المكونات المحلية لتصل نسبة التصنيع المحلي بنهاية التحديث للورشة إلى 95% وذلك كإحدى الخطوات المهمة في مجال توطين صناعة النقل في مصر

وأضاف الوزير أنه يجري التفاوض مع إحدى الشركات الوطنية المصرية لإدارة وتشغيل قطارات عربات النوم ونخطط لإنشاء شركة بين السكك الحديدية والقطاع الخاص المصري والدولي لإدارة وتشغيل شركة النقل المتميز التى تضم قطارات تالجو وعربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة الفاخرة الروسية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب لافتا الى التخطيط لإنشاء شركات بالتعاون مع القطاع الخاص المصري أو الدولي لتجديد خطوط السكك الحديدية وازدواج الخطوط المفردة وإنشاء خطوط جديدة.

وأشار الوزير إلى أهمية قطاع نقل البضائع خاصة مع تطور حركة التجارة وإنشاء مناطق لوجستية جديدة وتطوير الموانئ المصرية واتساع الرقعة السكانية وهو ما يتبعه توفير وسائل نقل بضائع أقوى وأسرع وأقل تكلفة وهذه المتطلبات لا تتوافر إلا في النقل عبر خطوط السكك الحديدية التي أصبحت الآن تمتلك العدد الكافي من الجرارات وعربات نقل البضائع بمختلف أنواعها ، بالإضافة الى الورش المختلفة لصيانة هذه الجرارات والعربات، مضيفا أنه يتم حاليا التعاون مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء مصانع للجرارات والعربات ومصانع لإنتاج المكونات وقطع الغيار لتوفير التأمين الفني الجيد لنقل البضائع عبر السكك الحديدية .

وأبدي التحالف المصري البلجيكي الاهتمام بإدارة قطاع نقل البضائع في مصر خاصة وأن مصر تشهد تطورا كبيرا في كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها قطاع نقل البضائع ، وأكد الوزير أن هناك طرح عام لهذا الملف تقدم له عدد من الشركات والتحالفات العالمية والمصرية وأن من سيفوز بهذا الطرح هو من سيكون أكثر خبرة في هذا المجال وقادر على تحمل كافة المسؤوليات وقادر على النجاح وعلى تقديم خدمات مميزة تساهم في تحقيق نقلة نوعية هامة في هذا القطاع العام تساهم في تدفق الأرباح لهيئة السكك الحديدية وأن من سيفوز هو من تتوفر فيه أفضل الشروط المالية والفنية وفقا لمبدأ الشفافية بين كل الأطراف.