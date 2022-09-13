المصل واللقاح يكشف حقائق هامة حول مرض جدرى القرود.. اعرف التفاصيل

كشف الدكتور مصطفى محمدى، مدير مركز التطعيمات القومى بالمصل واللقاح، عن مجموعة من الحقائق الهامة حول مرض جدرى القرود وتمثلت الحقائق فى الاتى:
1- جدرى القرود مرض يمكن الوقاية منه ومعظم الحالات المصابة تتعافى تماما ولكن قد تكون الإصابات شديدة فى بعض الحالات.
2- يمكن لجدرى القرود إصابة أى شخص ولكن معظم الإصابات فى التفشى الوبائى الحالى بين الرجال وخاصة من يمارسون الشذوذ الجنسى.
3- يمكن الإصابة بجدرى القرود أثناء التواصل المباشر مع شخص مصاب من خلال:-
- الملامسة المباشرة مع الشخص المصاب
- التواصل العادى وجها لوجه من خلال الكلام أو الكحة أو العطس أو التنفس
- الممارسات الجنسية المختلفة سواء مهبلى أو شرجى أو الجنس الفموى أو القبلات
- الملابس الملوثة والأغطية والفوط والأسطح والأدوات الخاصة بالمصاب
- التواصل العادى وجها لوجه من خلال الكلام أو الكحة أو العطس أو التنفس
- الممارسات الجنسية المختلفة سواء مهبلى أو شرجى أو الجنس الفموى أو القبلات
- الملابس الملوثة والأغطية والفوط والأسطح والأدوات الخاصة بالمصاب
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