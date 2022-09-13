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المصل واللقاح يكشف حقائق هامة حول مرض جدرى القرود.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:11 م
المصل واللقاح يكشف حقائق هامة حول مرض جدرى القرود.. اعرف التفاصيل جدرى القرود
كتب وليد عبد السلام

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كشف الدكتور مصطفى محمدى، مدير مركز التطعيمات القومى بالمصل واللقاح، عن مجموعة من الحقائق الهامة حول مرض جدرى القرود وتمثلت الحقائق فى الاتى: 
 
1- جدرى القرود مرض يمكن الوقاية منه ومعظم الحالات المصابة تتعافى تماما ولكن قد تكون الإصابات شديدة فى بعض الحالات.

2- يمكن لجدرى القرود إصابة أى شخص ولكن معظم الإصابات فى التفشى الوبائى الحالى بين الرجال وخاصة من يمارسون الشذوذ الجنسى.
 
3- يمكن الإصابة بجدرى القرود أثناء التواصل المباشر مع شخص مصاب من خلال:- 
- الملامسة المباشرة مع الشخص المصاب
- التواصل العادى وجها لوجه من خلال الكلام أو الكحة أو العطس أو التنفس
- الممارسات الجنسية المختلفة سواء مهبلى أو شرجى أو الجنس الفموى أو القبلات
- الملابس الملوثة والأغطية والفوط والأسطح والأدوات الخاصة بالمصاب

 


المصل واللقاح

جدرى القرود

مرض جدرى القرود



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