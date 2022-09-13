المصل واللقاح يكشف حقائق هامة حول مرض جدرى القرود.. اعرف التفاصيل

1- جدرى القرود مرض يمكن الوقاية منه ومعظم الحالات المصابة تتعافى تماما ولكن قد تكون الإصابات شديدة فى بعض الحالات.



2- يمكن لجدرى القرود إصابة أى شخص ولكن معظم الإصابات فى التفشى الوبائى الحالى بين الرجال وخاصة من يمارسون الشذوذ الجنسى.

3- يمكن الإصابة بجدرى القرود أثناء التواصل المباشر مع شخص مصاب من خلال:-

- الملامسة المباشرة مع الشخص المصاب

- التواصل العادى وجها لوجه من خلال الكلام أو الكحة أو العطس أو التنفس

- الممارسات الجنسية المختلفة سواء مهبلى أو شرجى أو الجنس الفموى أو القبلات

- الملابس الملوثة والأغطية والفوط والأسطح والأدوات الخاصة بالمصاب