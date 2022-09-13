وزير التعليم: المعلم هو الركن الأساسى فى تطوير العملية التعليمية وتفعيلها

كتب محمود طه حسين

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم، اجتماعًا مع قيادات التعليم بالمحافظة بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

جاء ذلك تزامنًا مع زيارة الوزير لمحافظة السويس لافتتاح عدد من المشروعات التعليمية بالمحافظة.

وحرص الوزير، على متابعة استعدادات الإدارات التعليمية بالمحافظة، لبداية العام الدراسى المقبل 2022/2023، موجهًا القيادات بتذليل كافة الصعوبات أمام أبنائنا الطلاب.

وشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس، وتوزيع المعلمين واستقرارهم بالجداول مع أول يوم دراسي، كذلك الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس والاهتمام بالتغيرات المناخية كقضية عالمية.

ووجه الوزير، بضرورة الاهتمام بالتكنولوجيا والقنوات التعليمية (مدرستنا 1، ومدرستنا 2، ومدرستنا 3) ودمجها فى البرنامج الدراسى وعودة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها؛ ليكتسب الطالب المهارات والمعارف.

وأشار حجازي، إلى أن القيادة السياسية بالدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين فى جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم فى جميع التخصصات.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن المعلم هو الركن الأساسى فى تطوير العملية التعليمية وتفعيلها، حيث إنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه، وهو الأمر الذى نعمل عليه من خلال إعداد حقائب تدريبية بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.