التأمين الصحى الشامل: نعمل على إزالة الشكاوى الواردة من المنظومة أولا بأول

كتب وليد عبد السلام

أكد المهندس حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، أن المنظومة تقدم جميع خدمات الرعاية الصحية، ويوفر خدمات صحية متميزة لجميع فئات الشعب المصرى.

وتابع: تحرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على الاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين الواردة اليها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، انطلاقاً من إيمانها بأن التعامل مع الشكاوى الواردة عبر المنظومة، وإزالة أسبابها فرصة للتحسين، والتطوير الدائم للخدمات المقدمة للمواطنين بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.



وقال: تحرص الهيئة الدائم على المتابعة الدورية والعمل على إزالة أسباب الشكاوى الواردة وتوجيه خدمة العملاء على الاستجابة السريعة والتفاعل مع شكاوى المواطنين للارتقاء بالخدمات، وتقدم المنظومة تطويراً مستمراً في آليات استقبال الشكاوى، ورصدها والتعامل معها، بما يعد ترجمة فعلية لتوجيهات القيادة السياسية الدائمة لجميع الهيئات والوزارات بالتواصل المستمر مع المواطنين وحل شكواهم.