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السكك الحديدية: تطبيقات وهمية تزعم حجز تذاكر القطارات للنصب على الركاب

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 11:20 ص
السكك الحديدية: تطبيقات وهمية تزعم حجز تذاكر القطارات للنصب على الركاب قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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أصدرت هيئة السكة الحديد بيان منذ قليل، نظرا لوجود بعض التطبيقات الوهمية والغير رسمية التي تزعم بامكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها والتي تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها. 
 
وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ان التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق بإسم ENR علي اجهزة أيفون. وبإسم قطارات مصر حجز واستعلام علي اجهزة Android وانه لايمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.
 
وناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين باستخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن والابلاغ الفوري، لكافة الجهات المختصة عن أي تطبيقات مزيفة.

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

حجز قطارات السكة الحديد

حجز تذاكر القطارات



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