اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. تنسيق المرحلة الأولى.. 89% علمى علوم و64.51 للأدبى

الأحد، 07 أغسطس 2022 05:02 م
حصاد الوزارات.. تنسيق المرحلة الأولى.. 89% علمى علوم و64.51 للأدبى خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز خطط زيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها

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تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات.. بدء تسجيل الرغبات 11 أغسطس

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تنسيق الكليات 2022.. كم عدد الرغبات المتاحة أمام الطالب للتسجيل على الموقع؟

غدا أمطار رعدية بحلايب وشلاتين وطقس حار بالقاهرة والعظمى 35 درجة

تنسيق الكليات 2022.. ما القواعد الواجب مراعاتها فى التنسيق الإلكترونى؟

مدينة زويل تعلن الحد الأدنى لاختبار القبول: 70%؜ للعلوم والهندسة و65% ؜للحوسبة

تنسيق الكليات 2022.. اعرف اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

تنسيق الكليات 2022.. 160 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات

الصحة: الرضاعة الطبيعية تحمى السيدات من الإصابة بسرطان الثدى

الصحة تكشف عن المضاعفات الخطيرة للإصابة بكورونا بين المدخنين.. تفاصيل

وزيرة التضامن توجه بإنقاذ مسنة فى منزلها ومسن بلا مأوى تخلى عنهما ذويهما

وزيره البيئة توقع منحة 4 ملايين يورو مع الاتحاد الأوروبى للدعم الفنى للصناعة

 

 


تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2022

تنسيق المرحله الاولى

تنسيق الجامعات المرحله الاولى

المرحله الاولى لتنسيق الجامعات



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