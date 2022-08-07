تنسيق الكليات 2022.. كم عدد الرغبات المتاحة أمام الطالب للتسجيل على الموقع؟

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد تشمل كافة الأشكال التوضيحية (قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة- إنفوجراف توضيحي للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة- فيديو توضيحي لخطوات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة) والتي تيسر على الطلاب إتمام تقديمهم للتنسيق الإلكتروني بكل يسر خلال الفترة القادمة، وذلك عقب إعلان الوزارة عن المواعيد المحددة لتنسيق كل شهادة وكل مرحلة من مراحل التنسيق.