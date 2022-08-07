وزيرة التضامن توجه بإنقاذ مسنة فى منزلها ومسن بلا مأوى تخلى عنهما ذويهما

كتب مدحت وهبة

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى بسرعة بحث شكوى بوجود مسنة مريضة تركها ذويها تواجه مرضها وحدها بغرفة ويقوم برعايتها بعض الأهالى بمنطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وفور تلقى البلاغ توجه فريق التدخل السريع المحلى بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية بالذهاب للسيدة وإعداد دراسة حالة عن الوضع الذى تعيش فيه وقد تبين أن السيدة تدعي" ف. ع .أ "وتبلغ من العمر 65 عاما وليس لها عائل وتركها ذووها تواجه مرضها وحدها ويقوم بعض الأهالى برعايتها، حيث تعانى من ضعف عام وقرح بالقدمين وبعض الأمراض المزمنة الأخرى.

وعليه تم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء للتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لنقل السيدة لأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وعليه تم نقلها، برفقة أعضاء الفريق بالقليوبية إلى مستشفى شبين القناطر، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبى لها وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ونظرا لخطورة حالتها الصحية تم حجزها بالمستشفى ويتابع الفريق حالتها الصحية وبعد تماثل حالتها للشفاء سوف يتم نقلها إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن لتتلقى كافة أوجه الرعاية .

وفى سياق متصل بحث الفريق شكوى وجود مسن بلا مأوى فى حالة إعياء شديدة وهو يفترش الرصيف بإحدى شوراع منطقة مصر الجديدة بالقاهرة وعليه توجه فريق التدخل السريع بالقاهرة إلى مكان تواجد المسن وتبين أنه يدعى م .أ .ع ويبلغ من العمر 75 عاما وليس لديه أى أوراق ثبوتية.

وتم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء للتنسيق لنقل المسن لاحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بسيارة اسعاف وعليه تم استقبال المسن لاحدى المستشفيات و اتخاذ كافة الإجراءات الطبية وتقييم الحالة الصحية للمسن وتبين أن حالته الصحية خطرة وتم حجزه بغرفة العناية المركزة بالمستشفى .

ويتابع الفريق حالته الصحية تمهيدا لاستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعه لوزارة التضامن الاجتماعى ليتلقى كافة أوجه الرعاية فور خروجه من المستشفى

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى شكاوى وانتهاكات دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن 16439 وبلاغات الاطفال والكبار والاسر بلا مأوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528