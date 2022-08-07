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مدينة زويل تعلن الحد الأدنى لاختبار القبول: 70%؜ للعلوم والهندسة و65% ؜للحوسبة

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:34 م
مدينة زويل تعلن الحد الأدنى لاختبار القبول: 70%؜ للعلوم والهندسة و65% ؜للحوسبة الدكتور محمود عبد ربه الرئيس التنفيذى لمدينة زويل
كتب ـ محمد صبحى

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أعلنت مدينة زويل، عن الحد الأدنى الذي يؤهل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لخوض اختبار القبول بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها العلمي والهندسي ليكون 70%، والحد الأدنى لكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي 65%.
 
وقال الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي للمدينة، إن قرار مجلس إدارة المدينة جاء بعد دراسة دقيقة لإحصاءات ونتائج الثانوية العامة هذا العام، الأمر الذي حرصت مدينة زويل معه على توفير فرصة للمتفوقين من أبناء مصر الموهوبين لخوض اختبارات القبول بالجامعة، وهو المعيار الذي يبقى حاكمًا في اختبار الطلاب وقبولهم للدراسة بمدينة زويل .
 
يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على اطلاق الدراسة العام الحالي الذي يبدأ في سبتمبر 2022 بكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي في تخصصات ثلاثة مشاركة من مدينة زويل في توفير أرقى المعايير العلمية  وأحدث التخصصات التي تواكب سوق العمل، وقررت المدينة تقدم خصم بنسبة 25 %؜ لجميع الطلاب المقبولين هذا العام بمناسبة بدء الدراسة .
 
فيما تستمر الدراسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها العلمي والهندسي بنفس المعايير وتقديم منح دراسية كاملة وجزئية للمستحقين والمتفوقين.

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