الصحة: الرضاعة الطبيعية تحمى السيدات من الإصابة بسرطان الثدى

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الحماية من الإصابة بسرطان الثدى من خلال الالتزام بالرضاعة الطبيعية، مشيرة إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية تقدم كل الخدمات للسيدات بالمجان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات فى 14 مستشفى تابعا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك لعلاج السيدات بالمجان، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وتابعت، أنه تم توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتى تتطلب حالاتهن إجراء فحص متقدم، لافتًا إلى أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمى للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.

ولفت إلى تكثيف جهود مبادرة صحة المرأة ، لرفع مستوى الوعى بضرورة الكشف المبكر عن أورام الثدى والمتابعة الدورية السنوية، والتوعية بخطوات الفحص الذاتى وأهمية تجنب التغذية غير السليمة، والخمول البدنى وقلة النشاط والتدخين، وذلك من خلال الوحدات الصحية والفرق الطبية المتنقلة والرائدات الصحيات.