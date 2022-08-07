الصحة تكشف عن المضاعفات الخطيرة للإصابة بكورونا بين المدخنين.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة مهمة للمواطنين خاصة المدخنين، بأن المدخن عند الإصابة بفيروس كورونا، يتعرض لمضاعفات أكبر من غيره، إذا كان غير مدخن.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لو انت مدخن وأصبت بفيروس كورونا، فاحتمالات تعرضك للمضاعفات الخطيرة أكبر بكثير من غير المدخنين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تتمثل المضاعفات الخطرة عند إصابة المدخنين بفيروس كورونا، في ضرورة دخول العناية المركزة بسبب الاحتياج إلى التنفس الصناعى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.