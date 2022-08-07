تنسيق الكليات 2022.. ما القواعد الواجب مراعاتها فى التنسيق الإلكترونى؟

كتب ــ محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالى، مجموعة من القواعد والإرشادات لطلاب الثانوية العامة، والتى يجب مراعاتها فى التنسيق الإلكترونى وهى :-

- التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

- ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم إطلاع أي شخص عليه.

- الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بتوعية طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بخطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أي أخطاء قد تحدث في عملية التنسيق.