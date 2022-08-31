حصاد الوزارات.. التموين: تخفيضات معرض أهلا مدارس تصل إلى 50% بمشاركة 200 شركة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الكهرباء: تشغيل مركز التحكم بالعاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام
التموين: تخفيضات معرض أهلا مدارس تصل إلى 50% بمشاركة 200 شركة
الحكومة تعتمد ألف جنيه سعرا استرشاديا لأردب القمح للموسم المقبل
الحكومة توافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة استضافة مصر COP27
رئيس الوزراء: تنسيق مع محافظ البنك المركزى بشأن عدد من المحاور الاقتصادية
شروط التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية.. إنفوجراف
الصحة: 5 ملايين حالة إصابة خطيرة سنويا بسبب الأنفلونزا
وزير التموين: 27 قافلة متحركة لطرح مستلزمات أهلا مدارس بأسعار مخفضة
التعليم تعلن تدريب معلمى الصف الخامس الابتدائى على المناهج الجديدة
وزير التموين: تخفيضات "أهلا مدارس" تبدأ من 25% وإتاحة تقسيط الأدوات المدرسية
اعرف مواعيد بدء العام الدراسى الجديد والإجازات × 15 معلومة
وزير التموين: شحنة القمح القادمة من أوكرانيا مؤمنة والمخزون يصل لـ7 أشهر
وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسى يعطى أولوية لمستقبل أفضل لشعوب أفريقيا
وزير التموين: استلام 4.2 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن
الكهرباء: جودة النقل والإنتاج أصبحت جيدة بنسبة 100%
الرى تنتهى من إطلاق النسخة التجريبية من تطبيق "Water Maps" لمهندسى الوزارة
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