اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 06:25 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التموين: تخفيضات معرض أهلا مدارس تصل إلى 50% بمشاركة 200 شركة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التموين: تخفيضات معرض أهلا مدارس تصل إلى 50% بمشاركة 200 شركة معارض أهلا مدارس - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
 
الكهرباء: تشغيل مركز التحكم بالعاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام
 
التموين: تخفيضات معرض أهلا مدارس تصل إلى 50% بمشاركة 200 شركة
 
الحكومة تعتمد ألف جنيه سعرا استرشاديا لأردب القمح للموسم المقبل
 
الحكومة توافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة استضافة مصر COP27
 
رئيس الوزراء: تنسيق مع محافظ البنك المركزى بشأن عدد من المحاور الاقتصادية
 
شروط التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية.. إنفوجراف
 
الصحة: 5 ملايين حالة إصابة خطيرة سنويا بسبب الأنفلونزا
 
وزير التموين: 27 قافلة متحركة لطرح مستلزمات أهلا مدارس بأسعار مخفضة
 
التعليم تعلن تدريب معلمى الصف الخامس الابتدائى على المناهج الجديدة
 
وزير التموين: تخفيضات "أهلا مدارس" تبدأ من 25% وإتاحة تقسيط الأدوات المدرسية
 
اعرف مواعيد بدء العام الدراسى الجديد والإجازات × 15 معلومة
 
وزير التموين: شحنة القمح القادمة من أوكرانيا مؤمنة والمخزون يصل لـ7 أشهر
 
وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسى يعطى أولوية لمستقبل أفضل لشعوب أفريقيا
 
وزير التموين: استلام 4.2 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن
 
 

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