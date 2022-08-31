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وزير التموين: استلام 4.2 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 11:00 ص
وزير التموين: استلام 4.2 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة وسيد خلفاوى

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اكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر اشترت 4.2 مليون طن من القمح من المحصول المحلي من المزارعين حتى الآن كما أن مخزون القمح يكفى لعدة أشهر وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باستمرار تامين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.
 
جاء ذلك عَلى هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، معرض أهلًا مدارس يرافقه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد سمير وزير الصناعة والتجارة ومحافظ القاهرة.
 
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن المعرض يتضمن الشركات المصرية التي تقوم بعرض كافة المنتجات من منتجات مكتبية وملابس وأحذية ومنتجات غذائية، بتخفيضات تتراوح مابين 30 و50% وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي تزداد كل مرة، وذلك يتوافق مع رؤية الدولة الاستراتيجية حول تعميق الصناعة المحلي، مما يؤكد قدرة الصناعة المصرية.
 
ويقام معرض اهلا مدارس بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الاسواق الاخرى، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلي.
 
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ‏المعارض أهميه خاصة لما تمثله من أهمية كبيرة لتخفيف ‏العبء على المواطن بالتخفيضات الموجودة بها.
 
 
 
 

وزير التموين

اهلا مدارس

معرض اهلا مدارس

القمح المحلى

مخزون القمح المحلى

اليوم السابع بلس



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