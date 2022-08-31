إشادة إفريقية بمبادرة "حياة كريمة" ونقل التجربة على نطاق القارة السمراء

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي اهتماما كبيرا بالقارة الأفريقية وتوحيد الرؤي والأفكار لتعزيز التعاون فيما بين دول القارة ودعم قدرتها على حل مشاكلها بنفسها ومواجهة التحديات العالمية سواء فيما يخص الجوائح الطبيعية أو التغيرات المناخية، لافتا إلى أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تعبر عن مكانة مصر الكبيرة ودورها الرائد فى القارة الأفريقية، وقال إن جهود مصر الكبيرة في تطبيق اللامركزية والحوكمة، وما وصلت إليه من إنجازات في مجال التنمية المحلية خاصة في ظل وجود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قد لاقى إعجابا واهتماما من الأشقاء الأفارقة، الذين أبدوا رغبتهم بنقل التجربة المصرية وتطبيقها على النطاق الأفريقي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التنمية المحلية على هامش فعاليات ختام الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة والتي اقيمت في الفترة من 29 وحتي 31 أغسطس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، و بحضور ممثلى دول غانا والكونغو وأوغندا وليسوتو، وقيادات وزارة التنمية المحلية.

وأشار اللواء هشام آمنة خلال المؤتمر الصحفى الي ان استضافة مصر للدورة العادية للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي للمرة الثانية يؤكد حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات على المستوي الإقليمى والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة لدول القارة وتوحيد وجهات النظر الأفريقية لمواجهة التحديات العالمية التي تؤثر على دول القارة.

وردا على سؤال احد الصحفيين عن أهم مخرجات ونتائج اجتماعات الدورة الرابعة للاتحاد الأفريقى بشأن قمة المناخ القادمة في شرم الشيخ.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن مصر تستضيف قمة المناخ نيابة عن قارة أفريقيا وستسعى بكل قوة على تأكيد مصالح أفريقيا والدفاع عنها وتحميل المجتمع الدولى المسؤولية والإلتزام بتعهداته ومسئولياته تجاه تمكين القارة الأفريقية لمواجهة أعباء وتداعيات التغيرات المناخية، وستعمل وزارة التنمية المحلية خلال قمة المناخ على طرح عدد من المبادرات للتعاون والتمويل من الشركاء الدوليين لخدمة أهداف وتطلعات قارتنا الأفريقية ومن بينها مبادرة التغير المناخى من زاوية المحليات في أفريقيا وتبادل الخبرات في هذا الشأن ، وكذا مبادرة المدن المستدامة والمخلفات الصلبة والمدن الخضراء بالإضافة إلى مبادرة " حياة كريمة " وجميعها مبادرات تهم المواطن الأفريقي في دول القارة.

وأكد الوزير أن المشاركة الأفريقية خلال الدورة الرابعة للجنة الثامنة للاتحاد الأفريقى كانت رفيعة المستوى، حيث شارك ممثلون من أكثر من 40 دولة أفريقية منهم وزراء ونواب وزراء ومحافظين وكبار المسئولين ، لافتا إلي وجود وعي كامل لدى الوفود الأفريقية المشاركة، بما تم مناقشته في الجلسات و التى اتسمت بالجدية بمشاركة كافة الدول وخرجت بنتائج معبرة عن الرأي الجماعى الأفريقي لتحقيق طموحات وآمال الشعوب الأفريقية ، مما يشير إلى التغير الذى تشهده القارة الأفريقية ، والذى ينبئ عن تضامن وعمل أفريقى جاد خلال الفترة المقبلة لمواجهة تداعيات التحديات التي تواجه دول القارة .

وعلى جانب آخر أعرب ممثل دولة غانا عن سعادته باختيار دولة غانا لتكون النائب الثالت لرئيس اللجنة العامة المختصة باللامركزية والحوكمة والخدمات العامة والإدارة والتنمية الحضرية والمستوطنات البشرية، ووجه الشكر للخبراء علي خطط العمل التي تم وضعها والتقارير التي تم انجازها ، لعرضها علي اللجنة الوزارية اليوم ، كما شكر الحكومة المصرية علي استضافتها لهذا المؤتمر ، و قال "نحن نتطلع لمستقبل أفضل لقارتنا الأفريقية"، مؤكدا أن دولة غانا لديها سياسة خاصة لمواجهة التحديات التى تواجها مثل مشكلة السكان وذلك من خلال تبادل الخبرات والأفكار مع الدول الآخرى.

كما أثنت ممثلة دولة الكونغو على نتائج عمل اللجان الفنية المتخصصة خلال فترة انعقاد المؤتمر لافتة إلى أن دولة الكونغو قامت بالعديد من الإصلاحات لتطوير مجالات متعددة مثل التنمية المحلية والصناعة وتشجيع السياحة والاقتصاد الرقمي وتطوير العقارات، وهذه الجهود سيكون لها مردود في نهاية المطاف ليس علي مستوي دولة الكونغو فقط وانما علي مستوى دول القارة.