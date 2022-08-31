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التموين: تخفيضات معرض أهلا مدارس تصل إلى 50% بمشاركة 200 شركة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 03:37 م
التموين: تخفيضات معرض أهلا مدارس تصل إلى 50% بمشاركة 200 شركة معرض أهلا مدارس
كتب محمد عبد المجيد

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قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن معرض أهلا مدارس يفتح أبوابه للمواطنين رسميًا غدا الخميس الموافق الأول من سبتمبر، مشددا على أن الأسعار مخفضة بنسب تتراوح ما بين 25% إلى 50%.
 
وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال لقائه فى النشرة الإخبارية على قناة dmc، أن المعرض يقام على مساحة 6000 متر مربع، مشيرًا إلى أن المعرض يشارك به 200 شركة، فى تخصصات مختلفة، وهى الأدوات المكتبية، والملابس الجاهزة، وكذلك الأجهزة الإلكترونية، وأيضا الأحذية، بجانب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وأضاف "كمال" أن وزارة التموين وفرت أفرع للمعرض فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، على أن يتم افتتاحهم جميعا للجمهورغدا الخميس.

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