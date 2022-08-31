التموين: مد إعفاء أصحاب البطاقات من فرق الأسعار حتى 30 سبتمبر

كتب مدحت وهبة

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية مد فترة إعفاء أصحاب البطاقات ‏التموينية من فروق الأسعار لمن يتقدم من تلقاء نفسه بخصم الأفراد ‏الزائدة على بطاقة الدعم، وتقرر مد ‏السماح بخصم الأفراد الزائدة من بطاقة الدعم وإعفاء أصحاب ‏البطاقات التموينية من فروق الأسعار "الحر - المدعم" حتى يوم 30 سبتمبر المقبل، حيث كان من المقرر ان تنتهي الفترة اليوم، إلا ان الوزير قرر مد الفترة.

يأتي ذلك في الوقت الذى تصل فيه عدد البطاقات التموينية إلى 23 مليون بطاقة ‏يستفيد منها 64 مليون مواطن من السلع التموينية المدعمة، وما يقرب من 71 مليون مواطن يستفيدون من الخبز، وأن قيمة ‏دعم الدولة للخبز تتجاوز 5.5 مليار جنيه شهريًا بعد ارتفاع ‏أسعار القمح عالميًا وارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج، كما أن قيمة ‏دعم السلع التموينية وصلت إلى أكثر من 36 مليار جنيه شهريًا بعد ارتفاع ‏اسعار السلع والزيوت عالميًا.