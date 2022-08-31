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شروط التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية.. إنفوجراف

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:56 م
شروط التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية.. إنفوجراف النيابة الإدارية-أرشيفية
كتب أحمد حسني

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النيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية في مصر تعلن بشكل دورى كل عام عن احتياجها شغل وظيفة معاون نيابة إدارية، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية. 
 
 
-ويُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد 
 
-وأن يجتاز المقابلة الرسمية
 
-وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي 
 
-بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية 
 
-عقب إجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
 
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إنفوجراف
 

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