الصحة: 5 ملايين حالة إصابة خطيرة سنويا بسبب الأنفلونزا

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الإنفلونزا تتسبب في ما يزيد عن 5 ملايين حالة إصابة خطيرة كل عام ونصحت المواطنين بتلقي لقاح الأنفلونزا لأنه يحمي من المضاعفات الخطيرة للمرض.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

كان الدكتور مصطفى محمدى رئيس مركز التطعيمات القومى بفاكسيرا، إن التطعيمات هى خط الدفاع الأول فى مواجهة الأمراض المعدية، وتابع: هي السبيل لكسر حلقة مهمة فى سلسلة انتقال العدوى وقطع الطريق لاستمرار المرض وبقاء انتشاره.

وأضاف الدكتور مصطفى محمدى: يتوفر الآن لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد في المركز الرئيسي وجميع مراكز تطعيمات فاكسيرا، وتابع: النوع المتوفر حاليا هو اللقاح الرباعي وسعر الجرعة 190 جنيها، وخدمة التطعيم 10 جنيهات.

وتابع: يعطي لقاح الإنفلونزا الموسمية بداية من عمر 6 شهور، ولمن هم أول مره لهم تلقي اللقاح، وعمرهم بين 6 شهور إلي 9 سنوات جرعتين بينهم شهر، مضيفا: ولمن هم 9 سنوات فما فوقها جرعه واحدة ولجميع الأعمار الجرعة ثابتة وهي ٢/١ مل ( الجرعة كاملة ) أيا كان السن أو عدد الجرعات و لا يوجد تقسيم للجرعة.