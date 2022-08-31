وزير التموين: شحنة القمح القادمة من أوكرانيا مؤمنة والمخزون يصل لـ7 أشهر

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن شحنة القمح البالغة 63 ألف طن التى تعاقدت عليها الوزارة من أوكرانيا قبل الأزمة الأوكرانية الروسية مؤمنة، وأن المشكلة الحالية خاصة بالناقل مع الحكومة الأوكرانية ونبحث عن ناقل جديد وكلها إجراءات قانونية دولية لافتا إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يصل إلى 7 أشهر وبالتالى لاتوجد مشكلة وذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار تامين مخزون من كافة السلع الاساسية

جاء ذلك عَلى هامش المؤتمر الصحفى لوزير التموين عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، معرض أهلًا مدارس يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد سمير وزير الصناعة والتجارة ة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من ممثلى الغرف التجارية، ومسئولى الجهات المعنية.

أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ من أجل المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ جرّاء التداعيات السلبية التى خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم، والتى نتج عنها آثار اقتصادية سيئة طالت مختلف مناحى الحياة فى دول العالم، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوجه دوما بضرورة استمرار إقامة مثل تلك المعارض، والتى تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات جودة عالية، بأسعار مخفضة على مختلف المعروضات.