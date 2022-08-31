وزير التموين: تخفيضات "أهلا مدارس" تبدأ من 25% وإتاحة تقسيط الأدوات المدرسية

كتب مدحت وهبة وسيد الخلفاوى

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن نسبة التخفيضات في معرض أهلا مدارس تبدأ من 25%، مشيرا إلى أن هناك شركات تقدم خدمة التقسيط بدون فوائد على بعض الأدوات المدرسية كما سيكون هناك منافذ متحركة، وان هناك طفرة حقيقة في صناعة الجلود والملابس والأدوات المدرسية، ووصلت نسبة المنتج المصري في المعرض إلى 80%.

جاء ذلك عَلى هامش المؤتمر الصحفى لوزير التموين عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، معرض أهلًا مدارس يرافقه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد سمير وزير الصناعة والتجارة ة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من ممثلي الغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ جرّاء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم، والتي نتج عنها آثار اقتصادية سيئة طالت مختلف مناحي الحياة في دول العالم ومصر، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوجه دوما بضرورة استمرار إقامة مثل تلك المعارض، والتي تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات جودة عالية، بأسعار مخفضة على مختلف المعروضات.

يتضمن المعرض طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بأسعار مخفضة،مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وتوفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التى يحتاجها "سندوتش الطلاب" كما يتضمن المعرض جناح خاص لطرح الأحذية والجلود والملابس "اليونيفورم" لطلاب المدارس.