أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة قبل 8 أغسطس الجارى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
وزير التعليم العالى يقرر مد فترة التقديم لاختبارات القدرات حتى 11 أغسطس
الكهرباء: الأحمال تتخطى اليوم 33 ألف ميجاوات والاحتياطى يتجاوز 13 ألفا
اللجنة الوزارية الاقتصادية: مخزون مصر من جميع السلع الاستراتيجية "آمن"
التعليم تعلن بدء تسجيل التنمية المهنية لمعلمى وموجهى الصفوف العليا
التموين: تخفيض أسعار اللحوم البرازيلى المجمدة لـ79 جنيها بدلاً من 90
شاهد كيف أصبح الطريق الدائرى بعد إتمام عمليات التوسعة
نائب وزير التعليم: الحكومة بصدد إنشاء مجلس وطنى للتعليم
الصحة توجه أولياء الأمور بتطعيم أطفالهم بلقاح كورونا
خروج عجلة عربة قطار عن القضبان بالجيزة والسكة الحديد تعيد تشغيله
الصحة: تقديم خدمات طب الأسنان لـ5 ملايين مواطن بالعيادات الثابتة والمتنقلة
نتيجة الثانوية العامة 2022.. 10 تصريحات من التعليم بشأن موعد النتيجة
نتيجة الثانوية العامة 2022.. التعليم: إعلان النتيجة قبل 8 أغسطس الجارى
التفتيش على 1103 منشآت وتحرير 452 محضرا عماليا بالقليوبية
خالد عبد الغفار يناقش التعاون مع كلية طب جامعة هارفارد فى مجال التعليم الطبى
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