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أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة قبل 8 أغسطس الجارى

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة قبل 8 أغسطس الجارى امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. 
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