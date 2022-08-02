اليوم السابع
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‏التموين: تخفيض أسعار اللحوم البرازيلى ‏المجمدة لـ79 جنيها بدلاً من 90

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 03:27 م
‏التموين: تخفيض أسعار اللحوم البرازيلى ‏المجمدة لـ79 جنيها بدلاً من 90 لحوم - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريراً من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية حول أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وأفاد ‏التقرير الوارد إليه بخفض أسعار اللحوم البرازيلي ‏المجمدة إلى 79 جنيه بدلاً من 90 جنيه ، وذلك لتخفيف ‏العبء على المواطن.

وأكد وزير التموين والتجارة، ‏أن المخزون الاستراتيجي من اللحوم المجمدة، آمن ويكفى كل ‏احتياجات المواطنين مع  التزام شركات المجمعات، وشركتي ‏الجملة ( العامة – المصرية ) بمجمعاتهما بتخفيضات تصل إلى ‏الـ 30% في بعض السلع.

وقال احمد كمال المتحدث  الرسمي للوزارة ‏معاون الوزير، أن الشركة القابضة تضخ ‏يومياً كميات كبيرة من السلع بمجمعاتها الاستهلاكية، مع  ‏وجود أكثر من 1100 صنف من السلع بكل مجمع استهلاكي، ‏وأن الشركة ‏القابضة بها 1300 مجمع استهلاكي هدفها الرئيسي هو ‏إحداث التوازن بالأسواق بالتخفيضات التي تطرأ على السلع ‏بها، وتخفيف العبء على المواطن بتلك التخفيضات.


التموين

اسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

اسعار اللحوم

لحم برازيلى

لحوم مجمده



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