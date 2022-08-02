‏التموين: تخفيض أسعار اللحوم البرازيلى ‏المجمدة لـ79 جنيها بدلاً من 90

تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وأفاد التقرير الوارد إليه بخفض أسعار اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 79 جنيه بدلاً من 90 جنيه ، وذلك لتخفيف العبء على المواطن.
وأكد وزير التموين والتجارة، أن المخزون الاستراتيجي من اللحوم المجمدة، آمن ويكفى كل احتياجات المواطنين مع التزام شركات المجمعات، وشركتي الجملة ( العامة – المصرية ) بمجمعاتهما بتخفيضات تصل إلى الـ 30% في بعض السلع.
وقال احمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أن الشركة القابضة تضخ يومياً كميات كبيرة من السلع بمجمعاتها الاستهلاكية، مع وجود أكثر من 1100 صنف من السلع بكل مجمع استهلاكي، وأن الشركة القابضة بها 1300 مجمع استهلاكي هدفها الرئيسي هو إحداث التوازن بالأسواق بالتخفيضات التي تطرأ على السلع بها، وتخفيف العبء على المواطن بتلك التخفيضات.
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