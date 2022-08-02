نتيجة الثانوية العامة 2022.. 10 تصريحات من التعليم بشأن موعد النتيجة

كتب محمود طه حسين

أطلق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة تصريحات حول نتيجة الثانوية العامة وموعد إعلانها، نرصدها فى التقرير التالى:

ـ نتيجة الثانوية العامة 2022 لن تعلن الأسبوع الجارى.

ـ الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من 1 حتى 7 أغسطس الجارى.

ـ ستعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع المقبل.

ـ يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة حاليا.

ـ لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة 2022.

ـ يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب.

ـ عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة ونتيجة الثانوية العامة لم تكتمل بعد.

ـ يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لما تعلنه الوزارة بشأن مواعيد النتيجة.

ـ لا يوجد تأخير فى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وتم تقدير المواعد بشكل سليم منذ البداية.

ـ ما زال العمل داخل الكنترولات يتم.

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ينشر " موقع اليوم السابع" النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.