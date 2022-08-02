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نتيجة الثانوية العامة 2022.. 10 تصريحات من التعليم بشأن موعد النتيجة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 09:55 ص
نتيجة الثانوية العامة 2022.. 10 تصريحات من التعليم بشأن موعد النتيجة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أطلق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة تصريحات حول نتيجة الثانوية العامة وموعد إعلانها، نرصدها فى التقرير التالى:
 
ـ نتيجة الثانوية العامة 2022 لن تعلن الأسبوع الجارى.
 
ـ الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من 1 حتى 7 أغسطس الجارى.
 
ـ ستعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع المقبل.
 
ـ يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة حاليا.
 
 ـ لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة 2022.
 
ـ يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب.
 
ـ عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة ونتيجة الثانوية العامة لم تكتمل بعد.
 
ـ يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لما تعلنه الوزارة بشأن مواعيد النتيجة.
 
ـ لا يوجد تأخير فى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وتم تقدير المواعد بشكل سليم منذ البداية.
 
ـ ما زال العمل داخل الكنترولات يتم.
 
وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ينشر " موقع اليوم السابع" النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
 
 
ويقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.
 
 
 
- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.
 
 
 
- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.
 
 
- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.
 
 
- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
 
 
- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
 
 
- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
 
 
- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.
 
 
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.
 

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022



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