الصحة توجه أولياء الأمور بتطعيم أطفالهم بلقاح كورونا

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان أن لقاح كورونا متوفر للأطفال من سن 12 وحتى 15 عاما، مشيرة إلى أن التسجيل يتم إلكترونيا للحصول على اللقاح، ووجهت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور إلى ضرورة تشجيع الأطفال على تلقى اللقاح مؤكدة أنه آمن وفعال.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الحصول علي الجرعات التنشيطية للقاح كورونا من الأمور المهمة لاستمرار تنشيط المناعة المكتسبة من اللقاح.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.