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وزير التعليم العالى يقرر مد فترة التقديم لاختبارات القدرات حتى 11 أغسطس

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 09:00 م
وزير التعليم العالى يقرر مد فترة التقديم لاختبارات القدرات حتى 11 أغسطس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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حرصًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصالح طلاب الثانوية الذين يرغبون في الالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبار القدرات، قرر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة التقديم لاختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 11 أغسطس الجارى.
 
ومن جانبه، أوضح السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، استمرار موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 11/8/2022، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.
 
وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.
 
وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2022/2023، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وشُعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات (حلوان - السويس - بني سويف - سوهاج)، والجامعات التكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية - جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية وتشمل (الكلية التكنولوجية بالقاهرة - الكلية التكنولوجية بالفيوم "دمو" - الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).

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